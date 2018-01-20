لافروف يؤكد دعم بلاده لـ (أونروا)

لافروف يؤكد دعم بلاده لـ (أونروا)
الرئيس الفلسطيني ونظيره الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أن بلاده تدعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، عقب قرار واشنطن حجب التمويل عنها.

وأكد لافروف في مؤتمر بمدينة نيويورك: "في البداية كان القرار حجب التمويل، ثم تحول إلى دفع نصف المبلغ، طبعًا، هذا الأمر سيؤثر بشكل فعلي على الاحتياجات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وعملية السلام في المنطقة".

وأوضح الوزير الروسي: "سنقوم بالمشاورات مع كافة البلدان المعنية؛ لنرى ما يمكننا فعله".

ورداً على سؤال حول سير عملية السلام في الشرق الأوسط، أجاب لافروف: "اقترحنا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللقاء في روسيا من دون شروط مسبقة"، "المقترح ما زال فاعلاً".

وشدد الوزير الروسي على أن عباس كان دومًا مستعدًا لمثل هذا اللقاء، وقال: "سنعمل في الفترة القريبة على إجراء الاتصالات اللازمة مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، وبعدها على الأغلب، سنسمع منهم مباشرة فرص الخروج من الوضع الحالي المعقد وغير المريح".

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