شلل في المؤسسات الحكومية الأمريكية في غياب اتفاق حول الموازنة

شلل في المؤسسات الحكومية الأمريكية في غياب اتفاق حول الموازنة
الكونجرس الأمريكي (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
لم يتمكن الجمهوريين والديمقراطيين من إيجاد حل لتمديد العمل بالموازنة على الرغم من تدخل الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي بات شلل الحكومة الفيدرالية الأمريكية شبه مؤكد.

و دخل الاغلاق الجزئي للادارات الفدرالية الاميركية حيز التنفيذ عند الساعة 00,00 (05,00 ت غ) من السبت بعد فشل محاولة التوصل الى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديموقراطيين.

ولا يمكن التكهن بمدة اغلاق هذه الادارات الفدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض ان تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الاغلاق الموقت، لمحاولة التوصل الى اتفاق ولو موقت.

وفشلت الغالبية الجمهوريية في اقناع عدد كاف من الديموقراطيين بالموافقة على تمويل الميزانية الاتحادية بشكل مؤقت جدا.

وعبّر ترمب مساء أمس الجمعة عن تشاؤمه حيال إمكانية التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي إلى اتفاق حول الموازنة في الكونغرس لتفادي شلل الإدارات الفيدرالية.

وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، غرّد ترمب على تويتر قائلا إنّ الامور "لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم أو لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة جدا".

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