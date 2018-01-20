إسرائيل تفرج عن ستة أتراك اعتقلتهم في القدس أمس

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت السلطات الإسرائيلية ستة أتراك، اعتقلتهم بعد أدائهم لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس.



وقالت مصادر محلية: إنه تم تسليم الأتراك الستة، أوامر بالحضور للمحاكمة يوم غد الأحد.



وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ستة مواطنين أتراك في البلدة القديمة بمدينة القدس، عقب أدائهم صلاة الجمعة، دون توضيح الأسباب.



وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أتراك، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، مع دفع كفالة مالية، إثر مشاركتهم في احتجاجات فلسطينية على القرار الأمريكي باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.



ومنذ القرار الأمريكي في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، تتواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية، وسط رفض وإدانة عربية وإسلامية ودولية للقرار الأمريكي.