بلدية فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسمياً الاثنين المقبل

بلدية فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسمياً الاثنين المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس بلدية "جانفيي" شمال العاصمة الفرنسية باريس، باتريس لوكلرك: إنه سيتم الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يتم التوقيع رسمياً على القرار الاثنين المقبل.

وأوضح لوكلرك في بيان، أن البرلمان الفرنسي، أقر في كانون الأول/ ديسمبر 2014، مشروع قرار أوصى الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، لوران فابيوس، قال إنه في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة في المباحثات بين إسرائيل وفلسطين، خلال عامين، فإن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين (وهو ما لم يحدث).

وجراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، كأساس لحل الدولتين، فإن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ نيسان/ أبريل 2014.

وقال لوكلرك، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يرفض الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً بقية البلديات الفرنسية إلى أن تحذو حذو بلدية "جانفيي".

وشدد على أن اعتراف آلاف البلديات، سيدفع الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

ويلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، الاثنين المقبل.

وأعلن وزير خارجية فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، اليوم، أن الرئيس عباس، سيدعو الوزراء الأوروبيين إلى الاعتراف بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وخلال العامين الماضيين، طالبت أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت إنها ستُقْدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب، دون تحديد موعد زمني.

وتكثف السلطة الفلسطينية من تحركاتها الخارجية في مواجهة قرار الولايات المتحدة الامريكية، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، ولا ضمها إليها، عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها، ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.

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