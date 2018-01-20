ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت إذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلة والداخل المحتل، يدخلون اليوم 20 من تشرين الأول/ يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير عماد راجح مصطفى سرحان (39 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير حازم صادق مصطفى القواسمة (39 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير باسل إسحاق يوسف أبو تايه (41 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

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