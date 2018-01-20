انخفاض على اسعار العملات

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم السبت على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.



اليورو الاوروبي: 4.17 شيكل.



الدينار الاردني: 4.82 شيكل.



الجنيه المصري: 0.19 شيكل.