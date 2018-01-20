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انخفاض على اسعار العملات
2018-01-20
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رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم السبت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.
اليورو الاوروبي: 4.17 شيكل.
الدينار الاردني: 4.82 شيكل.
الجنيه المصري: 0.19 شيكل.
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