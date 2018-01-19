الميادين: الأمن اللبناني أثبت تورط الموساد الإسرائيلي في تفجير صيدا

الميادين: الأمن اللبناني أثبت تورط الموساد الإسرائيلي في تفجير صيدا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقل الموقع الإلكتروني لقناة الميادين اللبنانية، عن مصدر أمني لبناني قوله، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حققت تقدماً لافتاً في تفكيك خيوط تفجير صيدا الذي حدث مؤخراً واستهدف أحد كوادر حركة حماس في لبنان.

ووفق الميادين، فقد أكد المصدر الذي لم تكشف عنه، أن التفجير نفذه الموساد الإسرائيلي، لافتاً إلى أن عملية تعقب المنفذين أُنجزت بسرعة كبيرة.

وكشف المصدر أن تفريغ محتوى كاميرات المراقبة في مكان التفجير، وتعقب الاتصالات وجهود فرع المعلومات "أثمرت إنجازاً أمنياً لافتاً"، وسيجري إعلان تفاصيله في بيان مفصل.

كما كشفت مصادر أمنية أن شعبة المعلومات صادرت سيارتين استخدمتا في محاولة الاغتيال في صيدا.

وكانت حركة حماس أعلنت الأحد الفائت إصابة محمد حمدان وهو أحد كوادرها التنظيمية، بتفجير سيارته في محلة البستان الكبير بمدينة صيدا.

وقالت الحركة في بيان لها إن المؤشرات الأولية تميل إلى وجود أصابع إسرائيلية خلف التفجير.

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