إسرائيل: خلية جنين لم تتلق أوامر من غزة والمنفذ لا يزال طليقاً

رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، إن قوات الاحتلال لم تتمكن من القبض على منفذ عملية نابلس خلال مداهمتها لمخيم جنين، لافتاً إلى أن "المطاردة مستمرة وأن الاحتلال لديه الأسماء التي تشمل من ساعد المنفذ.



وأوضح المسؤول الأمني، وفق القناة العبرية العاشرة، أن المنفذين لم يتلقوا أي توجيهات من قيادة حركة حماس في قطاع غزة، منوهاً إلى أن اثنين أو ثلاثة منفذين كانوا داخل السيارة التي أطلقت النار على المستوطن، تم القبض على أحدهم خلال مداهمة مخيم جنين ليلة أمس، ومنفذ آخر تمكن من الهرب.



وأشار المسؤول الإسرائيلي، وفق القناة، إلى أن تمت تصفية واحد ممن ساعدوا في تنفيذ العملية خلال المداهمة وآخر بعد أن اشتبك مع الجنود وأصاب اثنين من قوات الاحتلال.



وقال المسؤول، إن قائد الخلية، أحمد نصر جرار، لا زال حرًا وأنه تم هدم منزله ومن غير المعروف لأجهزة الأمن الإسرائيلية توقيت خروجه من المنزل، مبيناً أنه لا زال يحمل رشاش من نوع M-16 الذي استعمله لتنفيذ العملية.



وأضاف المسؤول الأمني للقناة العبرية، أن الخلية تم تنظيمها محليًا، وأن حركة حماس نشطة كثيراً في الضفة الغربية"، وزعم أن أعضاء حماس بالضفة الغربية يخططون لتنفيذ عمليات بعد الدعوات لتنفيذ ذلك من قيادة الحركة عبر التصريحات العلنية.



وزعم المسؤول الأمني أن حماس تسعى لتحويل جنوب لبنان لمقر جديد لها، تتمكن من خلاله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، منوهاً إلى أنه من غير المعروف بعد إذا ما كان حزب الله يمنح تغطية لحركة حماس بلبنان.



وأشار إلى أنه "من الواضح أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يقيم في لبنان بمساندة حزب الله وهو على تواصل مباشر بحسن نصر الله".