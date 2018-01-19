دون شروط مسبقة.. روسيا تعرض مجدداً لقاء يجمع الرئيس عباس بنتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المقترح الروسي حول لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يزال على الطاولة، لافتاً إلى أن المقترح ودون شروط مسبقة.



وأضاف لافروف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة: "اقترحنا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد لقاء في موسكو دون شروط مسبقة، وهذا الاقتراح لا يزال قائماً، وحسبما أفهم فإن الرئيس الفلسطيني على استعداد لمثل هذا اللقاء".



وتابع: "ستكون لدينا قريباً اتصالات مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، ونحن نود سماع الفرص المتوفرة للخروج من هذا الوضع الصعب".



وانتقد لافروف، القرار الأميركي تقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مشيراً إلى أنه "يقوض الجهود لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ونحن سنتشاور مع كافة البلدان المعنية، وسنرى ما يمكن عمله".