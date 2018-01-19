السيسي يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

السيسي يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، عن قراره القاضي بترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل.

وقال السيسي في تعليق نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك:" أسمحوا لي أن أُعلن ترشحي لفترة رئاسية قادمة، وما أتمناه منكم أن تظهروا للعالم حجم مشاركتكم في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الاختيار"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أعلنت مطلع كانون ثاني/يناير الجاري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في آذار/مارس المقبل وذلك عبر مرحلتين.

وفي المرحلة الأولى، ستجرى انتخابات الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/مارس، فيما يقوم المواطنون بالداخل بالإدلاء بأصواتهم في أيام 26 و27 و28 آذار/مارس.

وحتى الآن لم يعلن أحد من "المعارضين" عزمه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام، فيما أعلن مرشحون مستقلون نيتهم خوض السباق الانتخابي بينهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات جمع حوالى 25 ألف توكيل، من 15 محافظة، أو توقيعات 20 نائباً في البرلمان، للترشح للرئاسة.

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