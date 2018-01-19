لافروف: انسحاب أي دولة موقعة على الاتفاق النووي الإيراني يسقطه

لافروف: انسحاب أي دولة موقعة على الاتفاق النووي الإيراني يسقطه
وزير الخارجية الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن الاتفاق النووي مع إيران سيسقط، إذا انسحبت منه إحدى الدول الموقعة عليه.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن واشنطن تسعى لإقناع الدول الأوروبية بموقفها من الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة خلق نظام عالمي جديد خاص بهم، وسط تجاهل لكل من الصين وروسيا.

وأشار الوزير الروسي إلى أن واشنطن توجه اتهامات لموسكو وبكين من أجل إظهار أنها رائدة في العالم، لكن من مصلحة واشنطن أن تكون على علاقة جيدة بموسكو.

وفي الشأن السوري، قال لافروف إن الولايات المتحدة تسعى إلى تشكيل سلطة بديلة في سوريا من خلال تشكيلها قوة الحدود، واعتبر الأمر مخالفا للقانون الدولي.

وانتقدت روسيا عزم واشنطن مساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، على إنشاء قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وأكد لافروف أن جميع المؤتمرات حول سوريا تتكامل مع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

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