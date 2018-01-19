بقوة ست درجات.. زلزال يضرب خليج كاليفورنيا والمكسيك

بقوة ست درجات.. زلزال يضرب خليج كاليفورنيا والمكسيك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقع زلزال قوي، الجمعة، في خليج كاليفورنيا هز البنايات ودفع الناس للركض لأماكن مفتوحة في أجزاء من شمال المكسيك، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجات، بعد أن قدرت قوته في البداية بأنها 6.6 درجات، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 77 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من بلدة لوريتو في ولاية باها كاليفورنيا سور.

وقالت خدمات الطوارئ الاتحادية في المكسيك إنها لم تتلق تقارير عن وقوع أضرار واستبعدت خطر التعرض لموجات مد عاتية (تسونامي).

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