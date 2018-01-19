استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأناضول التركية، إن تعزيزات إضافية ضمت عشرة حافلات وتحمل عناصر من القوات الخاصة وصلت مساء الجمعة، إلى ولاية هطاي التركية، وهي مرسلة إلى الوحدات العاملة على الحدود مع سوريا.

وأوضحت الوكالة التركية، أن تحصينات جديدة أقيمت حول المخافر الحدودية التركية في هطاي، المقابلة لعفرين السورية، التي يسيطر عليها جماعة "ب ي د/ بي كا كا" الكردية.

وفي بلدتي هاصا و"قريق خان" بهطاي، سمع دوي القصف المدفعي التركي على مواقع للمسلحين في عفرين، فيما تصاعدت ألسنة الدخان من بعض النقاط في ريف عفرين، فيما رفع المواطنون الأتراك علم بلادهم، على منازلهم ومآذن المساجد في قرى حدودية بالمنطقة.

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