ماتيس: إيران وكوريا الشمالية دولاً "مارقة" تهددان الاستقرار العالمي

ماتيس: إيران وكوريا الشمالية دولاً "مارقة" تهددان الاستقرار العالمي
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس
رام الله - دنيا الوطن
طرح وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الجمعة، الخطوط العريضة للاستراتيجية العسكرية الأميركية، التي تشمل الاحتفاظ بالتفوق النوعي على بقية الدول، مشيراً إلى أن "دولاً مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تهددان الاستقرار العالمي".

وأكد ماتيس، خلال كلمة ألقاها في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن أن السلطات الإيرانية تواصل عملية قمع شعبها وخرق القوانين الدولية، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

واعتبر أن "هناك دولا مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تمثل خطرا على السلام العالمي"، قائلا إن الأنظمة في هذه الدول قمعت شعوبها وأهانت كرامتها.

وقال الوزير: "سنواصل عملنا في ملاحقة الإرهابيين"، مؤكداً أنه "رغم هزيمة تنظيم الدولة إلا أن منظمات مثل حزب الله والقاعدة ماتزال في العالم".

وأوضح ماتيس أن الولايات المتحدة تواجه تهديداً متنامياً من الصين وروسيا اللتين تسعيان إلى خلق عالم يتوافق نموذجيهما التسلطي.

وبخصوص بنود الاستراتيجية العسكرية، قال: "الاستعداد للحروب سيكون بامتلاك أقوى الأدوات العسكرية على الإطلاق"، إلى جانب تطوير قدرات التأقلم مع التغيرات السريعة وتحديث الدفاع الصاروخي، وبناء شراكات عسكرية مع دول في العالم.

وأكد أن الجيش الأميركي متقدم على الجميع برا وبحرا وجوا وفي الفضاء والإنترنت، مطالباً الكونغرس بزيادة ميزانية الدفاع لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الجيش عمل في السنوات التسع الماضية بأقل من الموارد التي يحتاجها.

وحذر من أن "تعليق" أعمال الحكومة بسبب الخلافات بشأن الميزانية سيلحق الضرر بالجيش مثل الصيانة والتدريب.

ومن المقرر أن يناقش النواب الجمهوريون والديمقراطيون مشروع الموازنة في وقت لاحق الجمعة، وفي حال الفشل قد يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار بتعليق أعمال الحكومة.

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