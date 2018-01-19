السيسي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية الشهر الماضي

السيسي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية الشهر الماضي
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، تفاصيل محاولة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية في مطار العريش كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب، في مؤتمر "حكاية وطن"، إن "مسلحين استهدفوا طائرة وزيري الدفاع والداخلية من مزارع حول مطار العريش أثناء تفقد الوزيرين للقوات هناك"، موضحاً أنه تم عمل حرم آمن للمطار حالياً حتى يسهل له ممارسة عمله دون تهديدات ومؤكدًا أن الدولة تعود، و"لن نسمح بوجود تهديدات للمطار"، وفق ما أورد موقع (سبوتنك الروسي).

وأضاف أن مواجهة (الإرهاب) لا يمكن أن تكون على حساب أهالي سيناء، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار بمواجهة (الإرهاب) بعنف شديد وقوة غاشمة حقيقية للقضاء عليه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الحرم الذي يجري إعداده سيكون بنحو خمسة كيلومترات حول مطار العريش، مضيفاً أن القوات لم تقم بإزالة أي منزل خرجت منه طلقة رصاص ضدها، ولم تقم بإزالة أي مزرعة صدرت منها تهديدات أو إطلاق نار ضدها حتى لا تضر أهالي سيناء، وما سقط بالخطأ تم صرف تعويضات عاجلة لأصحابه.

وعما يفعله الجيش المصري في سيناء، قال السيسي: "نفض الارتباط بين سيناء والقطاع كان لازم نشيل مباني لأنه فيه أنفاق أكتر من ثلاثة كيلو، في مصر بنكافح الإرهاب بجد يعني إيه بجد مش بوشين هو وش واحد، من سنتين قطعنا الفاصل للحفاظ على بلدنا، خلصنا 1.5 كيلو، سبب التجرؤ على مصر حدث في أعقاب ثورتين، مكانة مصر وهيبتها تتراجع عند أول مظاهرة تتطلع".

وتابع: "عندما نشيل البيوت بنعوض الناس، رغم أنهم حابين يكونوا موجودين هناك بس مش قادرين على الناس دي، لو حد سقط خطأ يتم التعويض، هيبقى فيه جهد لعودة الدولة لسيناء".

وقال إن عدد المصابين في العمليات المسلحة وصل إلى 13 ألف شخص ما بين مصاب يعود للحياة بشكل طبيعي أو يعود بإعاقة، مشيرا إلى أن كل ذلك جرح في جسم مصر.

فيديو: تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية
 

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