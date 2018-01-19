مسؤول أممي يُكذب مزاعم أمريكية بشأن تقليص المساعدات عن الأونروا

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بير كرينبول، إن تجميد المساعدات الأمريكية للمنظمة مرده الحسابات السياسية وليس كيفية عمل المنظمة وفق ما تقول الإدارة الأمريكية.



وأكد كرينبول، في مقابلة صحفية، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، أن التجميد الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، سببه التدهور الكبير في العلاقات بين واشنطن والقيادة الفلسطينية.



وأوضح كرينبول، أنه عندما التقى في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 المسؤولين الأميركيين في واشنطن، "كانت الرسالة واضحة جدا بشأن دعم عمل (الأونروا) واحترامه".



وأضاف أن مسائل حياد الوكالة وادارتها والإصلاحات الضرورية كانت دائماً موضع مباحثات مع الولايات المتحدة وباقي الدول المانحة، لكن دون المساس بالمساعدات المقدمة لـ (الاونروا).



وتابع: "بالتالي أنا مجبر على النظر إلى القرار الأمريكي باعتباره غير مرتبط بأداء المنظمة، بل باعتباره قراراً اتخذ خلال النقاش الذي أثير بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس وحول مسائل أخرى".



وبين كرينبول أنه سوف يتصدى لكل محاولة للمساس بحياد هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أنه لن يسمح لأي كان باستخدام منظمة إنسانية لغايات سياسية.