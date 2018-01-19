وثيقة فلسطينية تكشف تفاصيل خطة ترامب لعملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة العبرية الـ (14)، مساء الجمعة، إنها حصلت على تفاصيل وثيقة فلسطينية تصف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والمعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن".



وقالت القناة، إنها حصلت على تقرير مفصل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، يعرض فيه خطة ترامب للسلام والتي تشمل ضم 10% من الضفة الغربية إلى إسرائيل.



ووفق القناة، فإن الوثيقة الفلسطيني تكشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على الرئيس الأمريكي لزيادة مساحة الضم إلى 15% من الضفة.



وتشير القناة، إلى أن التقرير مؤلف من 92 صفحة، وذكر فيه عريقات أن ترامب سيعلن الخطة في غضون شهرين أو ثلاثة أي بحلول شهر نيسان/أبريل المقبل.



ولفتت القناة، إلى أنه وفق خطة ترامب سيتم تخصيص أجزاء خاصة من موانئ أسدود وحيفا ومطار بن غوريون للاستخدام الفلسطيني؛ لكن سلطة الأمن الإسرائيلية ستبقى قائمة وسوف يكون هناك ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.



وتضيف القناة، أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى صائب عريقات فإن خطة ترامب تشمل تحديد جدول زمني متفق عليه بين الجانبين لإنهاء المفاوضات، فيما لا تحدد الخطة جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، على أن يكون الانسحاب تدريجياً تبعا للأداء الفلسطيني.