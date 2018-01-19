ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن، وذلك وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حالياً تراخيص بتصدير أسلحة "لا تتوافق مع نتائج المباحثات الاستطلاعية"، التي جرت بين التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.



وأضاف المتحدث: "الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعداً تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في الحرب في اليمن".