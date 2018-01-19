وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين
علم السويد
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات السياسية، واللقاء الهام الذي سيجمع سيادة الرئيس محمود عباس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الشهر الجاري.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية دعم بلادها للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

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