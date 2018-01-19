العثور على جثث ثلاثة عشر سورياً ماتوا من البرد في لبنان





الجدير بالذكر أن لبنان استقبل نحو 1.5 مليون لاجىء سوري منذ عام 2011، لكن منظمة الأمم المتحدة تقول إن عدد السوريين المسجلين على قوائمها داخل لبنان انخفض لأقل من مليون سوري.



ونشرت قوات الدفاع المدني في لبنان صوراً على صفحتها على موقع فيسبوك للعملية المستمرة لإنقاذ مواطنين لبنانيين علقوا في منطقة جبل صنين، فيما قالت القوات إنها أنجزت المهمة رغم "الظروف المستحيلة" التي جرت فيها عملية انتشال الضحايا.







رام الله - دنيا الوطنقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء إن قوات الدفاع المدني بالتعاون مع قوات من الجيش انتشلت جثث ثلاثة عشر سورياً قضوا في العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان أخيراً.وأضافت الوكالة أن السوريين الثلاثة عشر لقوا مصرعهم أثناء عبورهم الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا بشكل غير قانوني، وقد تم نقلها إلى عدد من المستشفيات.