خلال يومين..كلمة هامة للرئيس الفلسطيني امام وزراء خارجية الاتحاد الاوربي

خلال يومين..كلمة هامة للرئيس الفلسطيني امام وزراء خارجية الاتحاد الاوربي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
يصل الرئيس محمود عباس مساء بعد غد الاحد الى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلقي خلالها كلمة هامة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوربي.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوربي عبد الرحيم الفرا في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الجمعة، إن الرئيس عباس سيبدأ اجتماعاته في بروكسل صباح الاثنين، بلقاء نائب رئيس الوزراء وزير التعاون البلجيكي لمناقشة أطر التعاون الثنائي بين بلجيكا ودولة فلسطين.

واضاف الفرا ان الرئيس عباس يلتقي عقب ذلك بمسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني، في مقر الاتحاد ومن ثم سيعقد لقاء مطولاً مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الـ28.

وتابع سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن  الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة أمام الوزراء الاوروبيين ومن ثم سيكون هناك جلسة نقاش معهم.

وأكد الفرا أن لقاء الرئيس عباس بوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بحضور موغريني وطاقمها له أهمية كبيرة، وسيضعهم باخر تطورات القضية الفلسطينية وعلى رأس ذلك
تداعيات القرار الامريكي بشأن القدس، مضيفاً ان الرئيس سيطلب منهم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي ان الرئيس عباس سيناقش مع الوزراء الاوروبيين الشراكة الكاملة بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي وامور كثيرة ستطرح في الاجتماع.

وبين الفرا ان الرئيس عباس عقب لقاءه بالوزراء الاوروبيين سيلتقي برئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة الى لقاءات أخرى مع بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

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