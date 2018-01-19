الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين

الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين
رام الله - دنيا الوطن
 تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم الجمعة، مع  16 حادث إنقاذ خلال هذا المنخفض الجوي.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز الحوادث كانت التعامل مع شاحنة انحرفت عن مسارها، وسقوط جدار بين منازل المواطنين في بلدة اليامون، وإزالة أشجار ولوحات إعلانية شكلت خطرا على شبكة الكهرباء والمواطنين في كل من مدينة جنين وبلدات قباطية وبرطعة ويعبد.

وناشد الدفاع المدني المواطنين التزام منازلهم، والحد من التحرك بالمركبات إلا للضرورة القصوى، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومراقبة الأطفال واستخدام وسائل الإنارة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي، والاتصال على رقم طوارئ الدفاع المدني المجاني 102 في الحالات التي تستدعي الاتصال وطلب المساعدة.

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