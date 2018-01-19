نتنياهو: نرفض أي وسيط غير الولايات المتحدة في عملية السلام

نتنياهو: نرفض أي وسيط غير الولايات المتحدة في عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الجمعة، أي وسيط غير الولايات المتحدة، في العملية السلمية مع الفلسطينيين، وذلك ردا على رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وساطة واشنطن، بعدما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبحسب موقع"i24 news"أكد نتنياهو لدى هبوطه في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، قادما من الهند "إن كان (أبومازن) يرفض وساطة الولايات المتحدة، فهذا يعني أنه لا يريد السلام". 

ورحّب نتنياهو كذلك بزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي سيصل إسرائيل بداية الأسبوع القادم.ويبدأ بنس، الأحد المقبل جولة في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل إسرائيل والأردن ومصر وهي أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وألغيت زيارة بنس المزمعة إلى بيت لحم. وقال النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي إنهم سيقاطعون خطاب بنس أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسيلتقي بنس بنتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين (روبي) ريفلين، وسيزور حائط البراق (المبكى)، وياد فشيم.وكانت الزيارة مقررة اصلا نهاية كانون الأول / ديسمبر، لكنها أرجئت في ظل التوتر الناجم عن قرار ترامب. وسيلتقي بنس الرئيس عبد الفتاح سيسي، ثم ينتقل بعدها إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني.

والتقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الجمعة، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية (المحتلة)، اللواء يوآف (بولي) مردخاي، وتباحثا في سبل دفع الاستثمار الأجنبي في قطاع غزة، لحل الأزمة الإنسانية هناك.

وسينضم غرينبلات إلى محادثات بنس مع المسؤولين الإسرائيليين.وتستعد الشرطة الإسرائيلية لهذه الزيارة، عبر تجنيد العديد من العناصر والامكانيات.

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