تقرير صادم يكشف المخابرات اللبنانية إخترقت هواتف أندرويد لآلاف المستخدمين بـ21 دولة

كشف تقرير نشرته مؤسسة "راقب" لأمن الهواتف وجماعة "مؤسسة الجبهة الإلكترونية" الحقوقية فإن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أدارت أكثر من عشر حملات منذ العام 2012 تهدف بالأساس إلى اختراق هواتف مستخدمي نظام أندرويد في 21 دولة.

حيث استخدمت تطبيقات خبيثة ووصلات وهمية أتاحت للقراصنة التحكم في هواتف أندرويد في 21 دولة وقال باحثون إن جهاز الأمن العام ربما تمكّن من تحويل تليفونات الآلاف من المستخدمين في 21 دولة إلى أجهزة تنصت في واحدة من الأمثلة على قيام الدول بالتجسس على الهواتف عوضاً عن أجهزة الحاسوب.



وقال الباحثون الخميس إن هذه الهجمات الإلكترونية، للسيطرة على هواتف أندرويد الذكية، سمحت للقراصنة بتحويل هذه الأجهزة إلى أجهزة مراقبة وتنصت وسرقة معلومات.



ولم يجد الباحثون أدلة على تعرّض مستخدمي هواتف أبل لهذه الهجمات، ما يدل على شعبية هواتف أندرويد في منطقة الشرق الأوسط.



