تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي

















رام الله - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلمادت الرياح والعواصف الشديدة الناتجة عن المنخفض الجوي العميق الذي تتأثر به فلسطين والمنطقة إلى تطاير ألواح الصفيح والزينجو الذي يعود للمواطن احمد الجرية من مخيم البريج وسط قطاع غزةوقال المواطن الجرية ان منزله المغطى بالواح الصفيح والمثبت بالحجارة تطاير في ساعات الفجر من هذا اليوم بفعل الرباح الشديدة مؤكدا أنه لولا لرعاية الألهية لحدث مكروها لاطفالي الذين كانوا نياما في هذه الساعات خاصة وان بعض الحجارةسقطت في الغرف التي ينامون فيها.وأشارالجربة إلى أن منزله تعرض لاضرار جسيمة نتيجة ذلك وكذلك تضرر عفش البيت وسقوط جدار يفصله عن شقيقه.ودعا الجربة وكالة الغوث إلى تفقد الأضرار التي تعرض لها منزله بفعل المنخفض والعمل على تعويضه فورا.وكانت قوة الرياح وشدتها أدت إلى تضرر العديد من منازل المواطنين في عدة أحياء من مخيم البريج خاصة المغطاة بالواح الصفيح وكذلك سقوط براميل المياه من أعلى هذه البنايات.