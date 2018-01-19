تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي

تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم
ادت الرياح والعواصف الشديدة الناتجة عن المنخفض الجوي العميق الذي تتأثر به فلسطين والمنطقة إلى تطاير ألواح الصفيح والزينجو الذي يعود للمواطن احمد الجرية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

وقال المواطن الجرية ان منزله المغطى بالواح الصفيح والمثبت بالحجارة تطاير في ساعات الفجر من هذا اليوم بفعل الرباح الشديدة مؤكدا أنه لولا لرعاية الألهية لحدث مكروها لاطفالي الذين كانوا نياما في هذه الساعات خاصة وان بعض الحجارة
سقطت في الغرف التي ينامون فيها.

وأشارالجربة إلى أن منزله تعرض لاضرار جسيمة نتيجة ذلك وكذلك تضرر عفش البيت وسقوط جدار يفصله عن شقيقه.

ودعا الجربة وكالة الغوث إلى تفقد الأضرار التي تعرض لها منزله بفعل المنخفض والعمل على تعويضه فورا.

وكانت قوة الرياح وشدتها أدت إلى تضرر العديد من منازل المواطنين في عدة أحياء من مخيم البريج خاصة المغطاة بالواح الصفيح وكذلك سقوط براميل المياه من أعلى هذه البنايات.






أخبار ذات صلة

الأرصاد: المنخفض الجوي يصل ذروته وينحسر مساء اليوم

الأرصاد: المنخفض الجوي يصل ذروته وينحسر مساء اليوم

وثيقة فلسطينية تكشف تفاصيل خطة ترامب لعملية السلام

وثيقة فلسطينية تكشف تفاصيل خطة ترامب لعملية السلام

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

بعد خسارته أمام قطر.. المنتخب الفدائي يودع بطولة كأس آسيا

بعد خسارته أمام قطر.. المنتخب الفدائي يودع بطولة كأس آسيا

أبو عمرو: سنستكمل ملفات موظفي غزة والدمج هذا الأسبوع

أبو عمرو: سنستكمل ملفات موظفي غزة والدمج هذا الأسبوع

فيديو: الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عملية جنين

فيديو: الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عملية جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

بعد خسارته أمام قطر.. المنتخب الفدائي يودع بطولة كأس آسيا

بعد خسارته أمام قطر.. المنتخب الفدائي يودع بطولة كأس آسيا

الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين

الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين

تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي

تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي

عربي

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

الشيخ القطري عبد الله بن علي: فكرت بالانتحار بسبب الضغوطات

الشيخ القطري عبد الله بن علي: فكرت بالانتحار بسبب الضغوطات

نصر الله: التفجير الذي استهدف أحد كوادر حماس في صيدا لا يجوز السكوت عليه

نصر الله: التفجير الذي استهدف أحد كوادر حماس في صيدا لا يجوز السكوت عليه

منوعات

بالصور: &#34;استعراضات&#34; عالمية لـ نيكول سابا في القاهرة

بالصور: "استعراضات" عالمية لـ نيكول سابا في القاهرة

يسرا: عادل امام بس يشاور من بعيد.. وشيرين تعشق بلدها

يسرا: عادل امام بس يشاور من بعيد.. وشيرين تعشق بلدها

كيم كارداشيان &#34;ترفس النعمة&#34; وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

كيم كارداشيان "ترفس النعمة" وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎