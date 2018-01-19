نتنياهو: التعويضات للحكومة الأردنية وليس لذوي الضحايا

نتنياهو: التعويضات للحكومة الأردنية وليس لذوي الضحايا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته أعربت عن أسفها لمقتل أردنيين، برصاص حرس أمن السفارة في عمان، مشيرا إلى أن التعويضات ستدفع للحكومة، وليس لأسر الضحايا.

وأكد نتنياهو للصحفيين: "أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، وأعتقد أن الأردن يقوم بذلك من جانبه.. لدينا مصلحة مشتركة في العلاقة التي تربطنا وهذا انعكس على طبيعة الحل".

وفيما يتعلق بهوية السفير الإسرائيلي القادم إلى الأردن، قال: "سأقرر قريبا من سيكون السفير، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعين خليفتها".

وجاء في بيان صدر عن مكتبه، أن "السفارة الإسرائيلية ستزاول عملها في عمان كالمعتاد على الفور، فيما تواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي جمعت حول أحداث 2017 ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".

واعتذرت الحكومة الإسرائيلية رسميا، أمس الخميس، للأردن عن الجريمة التي ارتكبها حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية في عمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين، وتعهدت بدفع تعويض.

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