الشيخ القطري عبد الله بن علي: فكرت بالانتحار بسبب الضغوطات

الشيخ القطري عبد الله بن علي: فكرت بالانتحار بسبب الضغوطات
الشيخ القطري عبد الله بن علي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام قطرية لتسجيل صوتي نسبته إلى الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يكشف فيه صاحبه أنه تعرض لضغوط أثناء تواجده في الإمارات دفعته إلى التفكير بالانتحار.

وبحب"روسيا اليوم" هذا التسجيل الصوتي للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي تركز في الفترة الأخيرة، الخلاف بين الدوحة والعواصم المقاطعة حوله، أعلن صاحبه أن الأزمة بين قطر وجاراتها قائمة على المصالح، وحول ثروة بلاده بالذات، داعيا القطريين إلى التمسك بالنظام القائم.

وفيما يلي النص الكامل لهذه الرسالة الصوتية:

"أنا عبد الله بن علي آل ثاني قررت بتاريخ 15 كانون الثاني أن أنهي مسيرتي في الحياة، لأنني اصطدمت بعائق شديد، وإن الشيخ محمد بن زايد ليس له دخل بهذا الموضوع من ناحية قتلي، لكن من ناحية الضغط وحجزي وعدم جعلي أرجع إلى بلادي أنا وبناتي الاثنتين فقررت التضحية بنفسي في هذا المجال، لكي لا ألحق أي أذى بالآخرين، ولا أستطيع أن أرى أن أرى الأذى يلحق بأي شخص أحبه، علشان مجرد شخص آخر يمتلك القوة.. القوة لله سبحانه وتعالى..

هذه الأزمة  قائمة على مصالح ورغبة الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الحصول على ثروة قطر.

أوصي أخواني القطريين.. تمسكوا بالسلطة التي معكم واحذروا أن يأتوا لكم ويدفعوا لكم الأموال لكي تخربوا بلادكم.. لقد رفضت هذا الشيء وقد ضغطوا علي بشكل غير طبيعي".

وخاطب الصوت الذي بدا صاحبه متعبا بدرجة واضحة، الخليجيين قائلا إنهم إخوة، داعيا إياهم إلى عدم الخصام، طالبا في الختام الصفح.

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