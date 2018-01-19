وزير الخارجية اليمني يزور موسكو الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سيزور موسكو في 21 – 23 يناير/كانون الجاري لعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.



وذكرت الخارجية الروسية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبدالملك المخلافي سيقوم بزيارة عمل لموسكو 21 – 23 يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ويلتقي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي".



وأكدت الخارجية الروسية أن "تطورات الوضع في اليمن ستكون محور الاهتمام بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي".



وأعربت موسكو عن القلق إزاء تصعيد العنف بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيرة إلى أن اليمن قد يشهد فوضى عسكرية – سياسية مطلقة، وستتأجل التسوية السلمية هناك.



ودعت الخارجية الروسية كافة أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة رفع العوائق عن إيصال المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد الحيوية إلى كافة مناطق البلاد، ورفع الحصار البحري والجوي بشكل كامل.