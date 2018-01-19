الدفاع التركية تطلق عملية عفرين شمال سوريا

الدفاع التركية تطلق عملية عفرين شمال سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أنه لا مفر لجيش بلاده من تنفيذ عمليته في عفرين شمالي سوريا، وأن العملية تقتصر حتى الآن على القصف عبر الحدود دون اجتياح بري.

واعتبر جانيكلي في حديث بثته "آ هبر" التركية اليوم، أنه لا يوجد خيار آخر أمام بلاده سوى شن هذه العملية، وأن تركيا مضطرة لتصفية من وصفهم بالعناصر الإرهابية شمالي سوريا.

وبحسب "روسيا اليوم" كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قد دعت في مؤتمر صحفي مساء الخميس تركيا إلى عدم الإقدام على هذه العملية العسكرية. 

وحول الوجود العسكري الروسي في عفرين، قال جانيكلي إن روسيا ستسحب جميع جنودها من هناك، مؤكدا أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو حول العمل العسكري الذي خططت له في عفرين.واعتبر وزير الدفاع التركي أن هذه التصريحات "ذات طبيعة تكتيكية وآنية تهدف للتشويش كجزء من الحرب النفسية".

وكان رئيس الأركان التركي خلوصي آكار قد زار موسكو يصحبه رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، والتقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث بحث الجانبان عملية عفرين المرتقبة.

وعن التهديدات التي أطلقتها الحكومة السورية لأنقرة، أشار جانيكلي إلى أن بلاده "تعلم جيدا أن قدرة النظام السوري على تنفيذ تهديداته ضد تركيا محدودة بدون تلقي مساعدة من القوى الأخرى".

وأوضح أن تركيا تطور أسلحتها لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.وأكد أنه تتوفر للأتراك جميع المعلومات حول أعداد عناصر القوات الكردية في عفرين، ومنظومات الأسلحة التي بحوزتهم، بالإضافة إلى مواقع تمركزهم في المنطقة.

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