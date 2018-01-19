إصابة شابين وطفل في مواجهات باللبن الشرقية

إصابة شابين وطفل في مواجهات باللبن الشرقية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن طفلا لا يتجاوز عمره الستة أعوام أصيب برصاصة معدنية في عينه وشابين آخرين في المواجهات "العنيفة" التي تشهدها القرية منذ ساعات ما بعد ظهر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين القريبة من مدخل القرية.

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