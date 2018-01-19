الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويصادر أجهزة خليوي خلال اقتحام بلدة اليامون

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويصادر أجهزة خليوي خلال اقتحام بلدة اليامون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أربعة شبان خلال اقتحام بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية وأمنية لوكالة أن الاحتلال داهم منزل المواطن عزمي عبد القادر فريحات، واعتقل ولديه جهاد، وعبد القادر، بالإضافة إلى صديقين من مدينة جنين كانا في ضيافة العائلة هما: يحيى نعمان أبو الهيجاء، ومصطفى الكرم بحسب "وفا".

وقالت المصادر ذاتها أن الاحتلال أجرى عمليات تفتيش دقيقة في منزل المواطن فريحات، كما صادر العديد من أجهزة الاتصال الخليوي، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.

وأضافت: كما داهم جنود الاحتلال بيت المواطن رمزي غنمة الواقع مقابل الصالة الملكية في الحارة الشرقية من البلدة، دون اعتقال أحد من داخله.

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