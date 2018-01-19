المالكي ينهي زيارة رسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية

انهى د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، زيارة رسمية الى جمهورية فنزويلا البوليفارية استمرت لمدة يومين، بدعوة مباشرة من رئيس الجمهورية، نيكولاس مادورو، بهدف تأكيد فنزويلا على دعمها وتضامنها مع القيادة الفلسطينية وشعبها في وجه قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب حول القدس، والتعبير عن استعداد فنزويلا الكامل لدعم التحركات التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها في هذه المرحلة.





والتقى المالكي خلال زيارته بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حاملا معه رسالة شكر من سيادة الرئيس محمود عباس، على موقف فنزويلا الداعم للشعب الفلسطيني وعلى مشاركته في الجلسة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول الشهر الماضي، حول القدس، كما وضع الرئيس مادورو في صورة المشهد السياسي وتحركات القيادة الفلسطينية الحالية والمرتقبة في وجه المحاولات الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية. من جهته نقل الرئيس مادورو رسالة دعم وتضامن، مؤكدا ان بلاده تعترف بالقدس كالعاصمة الأبدية لدولة فلسطين ومستنكرا للسياسات الامريكية ازاء القضية الفلسطينية، واكد ان فنزويلا ودول حركة عدم الانحياز التي تترأسها فنزويلا حاليا والتي من المرتقب ان تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري، يقفون بجانب الحكومة الفلسطينية وشعبها على جميع الأصعدة.





كما والتقى المالكي بكل من وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية الفنزويلي، السيد خورخيه اريازا، ورئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية، الدكتورة ديلسي رودريجيز، اللذان اكدا ان القضية الفلسطينية هي من ركائز السياسة الخارجية والوطنية الفنزويلية، وان قرار ترامب لن يغير هذا الواقع، بل على العكس، فهو يعزز دعم فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.





من جهة اخرى، تم البحث في العلاقات الثنائية على نطاق واسع، وتم الاتفاق على تعزيز هذه العلاقات وتشجيع القطاع الخاص والتعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الطرفين.

رام الله - دنيا الوطن