الجيش اللبناني يعثر على جثث تسعة أشخاص سوريين عالقين بالثلوج

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش اللبناني أنه عثر على تسعة جثث لنازحين سوريين كانوا يحاولون الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية في جرود بلدة الصويري البقاعية.



وأشارت قيادة الجيش اللبناني في مديرية التوجيه في بيان لها الجمعة الى انه في فجر اليوم الجمعة، وعلى أثر ورود معلومات عن وجود نازحين سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري – المصنع خلال محاولة دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، توجهت دورية من الجيش الى المنطقة المذكورة، حيث عثرت على تسعة جثث نازحين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية، بحسب ما جاء على موقع قناة (المنار).



ولفت البيان الى ان قوى الجيش أنقذت ستة أشخاص آخرين توفي أحدهم لاحقا في أحد المستشفيات متأثرا بالصقيع.



كما أوقفت قوى الجيش شخصين من التابعية السورية متورطين في محاولة التهريب.



وذكر البيان انه تمّ نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة وتستمر قوى الجيش بالبحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج لإخلائهم وتقديم المعالجة الطبية لهم.