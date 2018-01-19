روماني: أنا ابن "أدولف هتلر"

روماني: أنا ابن "أدولف هتلر"
الزعيم النازي أدولف هتلر
رام الله - دنيا الوطن
قال مُسن روماني أنه عثر على دليل يثبت أنه ابن بالمعمودية للزعيم النازي أدولف هتلر.

ووفق ما نقلت بوابة (Monitorul) الإخبارية، عن أدولف إرنست شتيدلر، البالغ من العمر سبعة وسبعين عاما، فقد ذكر أن هتلر عمّده، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك إلى أن تحصل على الجنسية الألمانية.

وأضاف الروماني، بأنه ولد في 25 نيسان/ أبريل 1941، في مخيم أقيم لذوي العرق الألماني قرب الحدود النمساوية، وكان أول طفل يولد هناك.

وذكر شتيدلر أن الزعيم النازي هتلر وعد بأن يعمد أول مولود في المخيم، مؤكدا أن هتلر حمله بين يديه حين كُتبت شهادة ميلاده.

وكان والدا المعني من الألمان، لكنهما عاشا في رومانيا قبل أن ينتقلا إلى ألمانيا، إلا أن العائلة عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، انتقلت إلى رومانيا، ووفق شهادة هذا المسن، أحرقت والدته شهادة الميلاد، لكنها ذكرت له أنه سمي على شرف هتلر الذي عمده.

وعقب حصول شتيدلر على الجنسية الألمانية، تمكن من الوصول إلى الأرشيف المحفوظ، وعثر على شهادة ميلاده، وقد نشر المصدر صورة عنها.

وتفيد بوابة (Monitorul) بأن شتيدلر على يقين بأن هذه الوثيقة دليل قاطع على أنه ابن الزعيم النازي أدولف هتلر بالمعمودية.

فيديو أرشيفي: من هو ادولف هتلر؟

 

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