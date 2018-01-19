فيديو: لحظة انهيار شارع بالأردن بسبب المنخفض

فيديو: جانب من الانهيار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الاردنية عن اغلاق شارع الجاردنز حتى اشعار اخر.وأرجعت الوزارة سبب الإغلاق الى الانهيار الذي وقع فيه بقعل الاحوال الجوية.