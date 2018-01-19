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فيديو: لحظة انهيار شارع بالأردن بسبب المنخفض
2018-01-19
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رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الاردنية عن اغلاق شارع الجاردنز حتى اشعار اخر.
وأرجعت الوزارة سبب الإغلاق الى الانهيار الذي وقع فيه بقعل الاحوال الجوية.
فيديو: جانب من الانهيار
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