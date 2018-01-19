مصرع قيادي حوثي في اشتباكات مسلحة بتعز

فيديو أرشيفي: اشتباكات متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين غرب تعز

رام الله - دنيا الوطنلقي أحمد الموهبي القيادي الميداني في جماعات الحوثي مصرعه اليوم الجمعة، في اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش الوطني التي وقعت في مديرية جبل حبشي غربي تعز، بحسب ما أفادته مصادر أمنية يمنية.وأوضح مصدر عسكري أن نائب قائد جبهة العنين القيادي الحوثي، أحمد عبدالرحمن الموهبي، لقي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه، فيما أصيب اثنان آخران إثر استهدافهما بمدفعية الجيش الوطني في منطقة العنين بجبل حبشي غربي تعز، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وعلى صعيد آخر، قتل ستة من عناصر الحوثيين وأصيب أربعة آخرون بمنطقة القحفة، جراء استهداف مدفعية الجيش الوطني تجمعا لهم في المنطقة.كما قتل ثلاثة من جماعات الحوثي، وأعطبت عربة يستخدمهما المتمردون في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرقي مدينة تعز.