بقصف عبر الحدود.. تركيا تبدأ "عملية عفرين"

فيديو أرشيفي: تركيا تبدأ عملية عفرين

رام الله - دنيا الوطنبدأ الجيش التركي عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا بقصف عبر الحدود، بحسب ما أعلنه نور الدين جانيكلي وزير الدفاع التركي.وقال جانيكلي في تصريح صحفي له: "عملية عفرين بدأت فعلاً بقصف عبر الحدود"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال: "تركيا ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر المسلحة شمالي سوريا"، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو بشأن عملية عفرين.وفي السياق ذاته، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية تقصف منطقة عفرين بكثافة منذ منتصف ليل الخميس.