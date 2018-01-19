الأرصاد المصرية: تواصل الطقس الصعب.. ورياح عاصفة تضرب البلاد

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أحمد عبدالعال، أن حالة الطقس غير المستقرة في جمهورية مصر العربية، ستستمر اليوم الجمعة، خاصة في المناطق الشرقية والوجة البحري.وستشهد مصر، وفق عبد العال، استمرار لنشاط الرياح التي تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، متابعًا: "يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال مصر، خاصة جهة الشرق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، خاصة على شرق البحر المتوسط".وأضاف: درجات الحرارة لم تشهد انخفاضًا حادًا، وستسمر هذا الأسبوع بين 18لـ 19 درجة، على القاهرة، مؤكدًا أن غدًا ستشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية.