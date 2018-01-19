تفاصيل جديدة حول اغتيال الداعية السعودي "التويجري"

فيديو: تفاصيل جديدة عن مقتل الداعية السعودي في إفريقيا



رام الله - دنيا الوطنروى صالح التويجري خال الشيخ الداعية عبدالعزيز التويجري الذي أغتيل شرق غينيا الأربعاء الماضي، تفاصيل جديدة حول قضية اغتيال الداعية السعودي.وقال التويجري لقناة (العربية) إن المعتدين استهدفوا الداعية أثناء تنقله على دراجة بخارية، إذ قطع عليه الطريق 4 أشخاص وأطلقوا عليه النار وأصابوه برصاصتين في الصدر أودتا بحياته.وأضاف التويجري أن الأجهزة الأمنية الغينية ألقت القبض على أحد المشاركين في الهجوم.وكانت السنوات الأخيرة شهدت عمليات استهداف لعدد من الدعاة في إفريقيا والفلبين، إذ قتل قبل خمسة أشهر الداعيتان الكويتيان الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني اللذان كانا في رحلة دعوية خيرية في بوركينا فاسو، كما تم استهداف الشيخ عائض القرني في آذار/ مارس الماضي عندما أطلق عليه شخص النار أثناء وجوده داخل السيارة المقلة له بعيد إلقائه محاضرة في مدينة زامبوانغا الفلبينية وتعرض لإصابات بالغة نُقل على إثرها للسعودية.