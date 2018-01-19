تفاصيل جديدة حول اغتيال الداعية السعودي "التويجري"

تفاصيل جديدة حول اغتيال الداعية السعودي "التويجري"
الداعية السعودي عبد العزيز بن صالح التويجري
رام الله - دنيا الوطن
روى صالح التويجري خال الشيخ الداعية عبدالعزيز التويجري الذي أغتيل شرق غينيا الأربعاء الماضي، تفاصيل جديدة حول قضية اغتيال الداعية السعودي.

وقال التويجري لقناة (العربية) إن المعتدين استهدفوا الداعية أثناء تنقله على دراجة بخارية، إذ قطع عليه الطريق 4 أشخاص وأطلقوا عليه النار وأصابوه برصاصتين في الصدر أودتا بحياته.

وأضاف التويجري أن الأجهزة الأمنية الغينية ألقت القبض على أحد المشاركين في الهجوم.

وكانت السنوات الأخيرة شهدت عمليات استهداف لعدد من الدعاة في إفريقيا والفلبين، إذ قتل قبل خمسة أشهر الداعيتان الكويتيان الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني اللذان كانا في رحلة دعوية خيرية في بوركينا فاسو، كما تم استهداف الشيخ عائض القرني في آذار/ مارس الماضي عندما أطلق عليه شخص النار أثناء وجوده داخل السيارة المقلة له بعيد إلقائه محاضرة في مدينة زامبوانغا الفلبينية وتعرض لإصابات بالغة نُقل على إثرها للسعودية.

فيديو: تفاصيل جديدة عن مقتل الداعية السعودي في إفريقيا

 

أخبار ذات صلة

السيسي يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

السيسي يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

السيسي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية الشهر الماضي

السيسي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية الشهر الماضي

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

العثور على جثث ثلاثة عشر سورياً ماتوا من البرد في لبنان

العثور على جثث ثلاثة عشر سورياً ماتوا من البرد في لبنان

تقرير صادم يكشف المخابرات اللبنانية إخترقت هواتف أندرويد لآلاف المستخدمين بـ21 دولة

تقرير صادم يكشف المخابرات اللبنانية إخترقت هواتف أندرويد لآلاف المستخدمين بـ21 دولة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

وزير سويدية تؤكد للرئيس عباس دعم بلادها لحل الدولتين

بعد خسارته أمام قطر.. المنتخب الفدائي يودع بطولة كأس آسيا

بعد خسارته أمام قطر.. المنتخب الفدائي يودع بطولة كأس آسيا

الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين

الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين

تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي

تضرر العديد من منازل المواطنين في مخيم البريج نتيجة المنخفض الجوي

عربي

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

استعداداً لمعركة عفرين.. قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود السورية

السيسي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية الشهر الماضي

السيسي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية الشهر الماضي

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

الشيخ القطري عبد الله بن علي: فكرت بالانتحار بسبب الضغوطات

الشيخ القطري عبد الله بن علي: فكرت بالانتحار بسبب الضغوطات

منوعات

بالصور: &#34;استعراضات&#34; عالمية لـ نيكول سابا في القاهرة

بالصور: "استعراضات" عالمية لـ نيكول سابا في القاهرة

يسرا: عادل امام بس يشاور من بعيد.. وشيرين تعشق بلدها

يسرا: عادل امام بس يشاور من بعيد.. وشيرين تعشق بلدها

كيم كارداشيان &#34;ترفس النعمة&#34; وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

كيم كارداشيان "ترفس النعمة" وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎