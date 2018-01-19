البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ للمرة السادسة

فيديو ارشيفي: إعلان حالة الطوارئ في تركيا

رام الله - دنيا الوطنصادق البرلمان التركي أمس الخميس، على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ الحالية ثلاثة شهور إضافية، ليكون هذا هو التمديد السادس منذ محاولة الانقلاب في 2016.ودخل التمديد حيز التنفيذ بدءا من الواحدة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش) يوم 19 كانون الثاني/يناير.وقد أيد مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، فيما عارضه كل من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والحزب الديمقراطي الشعبي.وبموجب قانون الطوارئ، تستطيع الحكومة تفادي تصويت البرلمان فيما يخص سن قوانين جديدة، فضلا عن تقييد أو تعليق الحقوق والحريات التي كانت قائمة من قبل.وأعلنت تركيا حالة الطوارئ للمرة الأولى في 20 تموز/يوليو 2016، عقب أيام من انقلاب عسكري، تتهم أنقرة فتح الله جولن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة بتدبيره.