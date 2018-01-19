فيديو: عمرو موسى لمشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتي في يونسكو"

رام الله - دنيا الوطنسخر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من السفيرة المصرية مشيرة خطاب، المرشحة السابقة على مقعد رئاسة منظمة (يونيسكو) بعد ارتباك الأخيرة من عطل في الميكرفون.وخلال جلسة "المسؤولية الدولية تجاه القدس" ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أعطى موسى الكلمة للسفيرة خلال أعمال الجلسة، إلا أن الأخيرة ارتبكت وطالبت بتشغيل الميكروفون الخاص بها، ظنا منها بالخطأ أنه معطل، وقبل أن تبدأ خطاب كلمتها، فأجا موسى الجميع بعبارة "كويس إنك سقطتي في يونيسكو".ووفق الفيديو، فإن موسى، قال كلمته بصوت خافت، ظنا منه أن الميكروفون الخاص به مغلق، إلا أنه كان مفتوحا، الأمر الذي أدى لسماع الحضور جميعا لقوله.