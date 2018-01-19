أمريكا توقف مساعدات غذائية للفلسطينيين بقيمة 45 مليون دولار

أمريكا توقف مساعدات غذائية للفلسطينيين بقيمة 45 مليون دولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الادارة الأمريكية، لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت وزارة الخارجية قد قالت، يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستعلق مبلغا منفصلا قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تخدم الفلسطينيين قائلة إن على (أونروا) إجراء إصلاحات لم تحددها.

ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت أن يكون تعليق المبلغ هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترامب الشهر الماضي اعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقالت نويرت للصحفيين في إفادة بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أوضحت للأونروا أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار تهدف إلى مساعدة الوكالة في "التكهن" لكنها ليست ضمانا.

وأضافت "لن نقدم هذا المبلغ في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني، وأود أن أوضح، هذا لا يعني أننا لن نقدمه في المستقبل".

وكررت وجهة نظر الولايات المتحدة وهي أن الأونروا تحتاج إلى إصلاحات قائلة إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها زاد كثيرا عما كان عليه سابقا، وإنه يجب أن "يزيد المال الذي تقدمه الدول الأخرى أيضا حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين".

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