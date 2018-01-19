الجمعة: أمطار غزيرة وعواصف رعدية والفرصة مهيأة لتساقط الثلج على الجبال

الجمعة: أمطار غزيرة وعواصف رعدية والفرصة مهيأة لتساقط الثلج على الجبال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة في  ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج، واعتباراً من ساعات المساء، يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار.

السبت2018/01/20: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وبقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/01/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من:

1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات إلى حوالي 100 كم/ ساعة.

2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 

3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. 

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج وغزارة الأمطار. 

5- تشكل الصقيع والانجماد  صباح السبت.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 14-4 7-3 11-6 بيت لحم 14-4 7-3 11-6
رام الله والبيرة 13-3 6-2 10-5 طولكرم 18-8 13-6 17-9
نابلس 15-5 9-4 13-7 قلقيلية 18-8 13-6 17-9
جنين 18-7 11-3 16-6 سلفيت 14-4 7-3 11-6
طوباس 18-7 11-3 16-6 روابي 14-5 8-4 11-7
الخليل 13-2 5-1 10-6 غزه 18-10 14-8 18-9
أريحا 22-10 14-7 20-9 خانيونس 18-10 14-8 18-9
الأغوار الشمالية 20-8 12-5 18-7 رفح 19-9 15-7 19-8
والله تعالى أعلم

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