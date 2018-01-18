الخارجية والمغتربين ترحب بقرار بلجيكا بتقديم 19 مليون يورو لوكالة (أونروا)

الخارجية والمغتربين ترحب بقرار بلجيكا بتقديم 19 مليون يورو لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار  مملكة بلجيكا الصديقة والقاضي بتقديم مبلغ 19 مليون يورو  للاعوام الثلاث المقبلة لوكالة (أونروا)، بزيادة 2 مليون دولار إضافي عن قيمة مساهمتها المالية، وكذلك دفع مساهمتها البالغة 6.3 مليون يورو للعام 2018 بشكل مستعجل.

وثمنت الوزارة عاليا هذا القرار الذي يسهم في استمرار تقديم الوكالة لخدماتها الإنسانية والضرورية للاجئين الفلسطينين، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة الامريكية، بتخفيض مساهماتها في تمويل (أونروا).

وعبرت الوزارة عن املها ان تحذو الدول الاخرى حذو مملكة بلجيكا، في تقديم الدعم اللازم لوكالة (أونروا)، التي تعاني أصلا من أزمات مالية خانقة.

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