هيئة شئون الأسرى: مُؤتمر الأزهر تَظاهرة دولية لِرفض قرار ترامب

هيئة شئون الأسرى: مُؤتمر الأزهر تَظاهرة دولية لِرفض قرار ترامب
عيسى قراقع رئيسُ هيئة شئون الأسرى والمحررين
رام الله - دنيا الوطن
قالَ عيسى قراقع رئيسُ هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: "إنّ المؤتمر العالمي لنصرة القدس يُعد تظاهرة دولية حقيقية تقولُ بشكل واضح لا للقرار الأمريكي، وتقول لأمريكا لنْ نسمح بأنْ يَمر هذا القرار الذي هو أسوأ ألف مرة من وعد بلفور المشؤوم".

وأضاف في تصريح صحفي له: "إنّ سبب تغييب قضية القدس عنْ الوعي العربي والإسلامي خلال الفترة الماضية، عدة عوامل كثيرة منها، الوضع العربي الصعب والمتردي".

وأوضح قراقع، أنّ هذا المُؤتمر هو منْ أجل تحريك الوعي مرة أخرى، على ضوء الهجمة والعدوان الذي شنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار قراقع إلى أنّ هذا المؤتمر هو لاستنهاض الجميع والعالم العربي والإسلامي لِلدفاع عن القدس والتصدي لِمخططات التهويد وبكل ما يَتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من ظلم.

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