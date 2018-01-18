(أونروا): التخفيضات الامريكية ستعمل على تدمير حياة خمسة ملايين لاجئ

(أونروا): التخفيضات الامريكية ستعمل على تدمير حياة خمسة ملايين لاجئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): "إن التخفيضات الأخيرة في المعونة الإنسانية للاجئي فلسطين ستعمل على تدمير حياة حوالي خمسة ملايين لاجئ وحافظوا على بقاء الأمل حياً بحسب تعبيرها".

وشددت الوكالة على أن التخفيضات التمويلية الكبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها أثر كبير على الحياة اليومية للملايين من لاجئي فلسطين.

وأعربت الوكالة من خشيتها من أن حصول 525 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للأونروا على التعليم ومستقبلهم يواجه خطراً، ويدخل في دائرة الخطر أيضاً كرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين والذين هم بحاجةٍ للمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت الأونروا أنها مصممة على مواصلة تقديم الدعم الحيوي للاجئي فلسطين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي غزة وسوريا ولبنان والأردن، وأن أبواب المدارس ستبقى مفتوحة حتى يتمكنوا من الحصول على التعليم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قالت يوم 16 الشهر الجاري أنها ستقوم بتجميد ما يقارب نصف المساعدات المبدئية التي خطط لتقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أنها ستقدم 60 مليون دولار للأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.

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