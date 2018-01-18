بفعل المنخفض الجوي.. الدفاع المدني يتعامل مع 35 حادث انقاذ

بفعل المنخفض الجوي.. الدفاع المدني يتعامل مع 35 حادث انقاذ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني انه تعامل منذ الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس حتى الان مع 35 حادث في مختلف المحافظات، كان أبرزها ازالة 14 شجرة متساقطة، و10 أجسام ولوحات اعلانية متطايرة، مؤكدا انه لم يسفر ذلك عن وقوع اصابات.

ودعا الجهاز، المواطنين لعدم التحرك بمركباتهم نظرا للخطورة التي تخلفها الاجسام المتطايرة نتيجة سرعة الرياح.

وطالب الجهاز بتعميم النصائح والارشادات على كافة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح الجهاز أن الطريق الواصب ببين العيزرية وبيت لحم مغلق بكلا الاتجاهين نتيجة سقوط لوحة اعلانات (قارمة) كبيرة بفعل شدة الرياح.

ولفت إلى أن الطريق الرئيس نابلس قوسين مغلق نتيجة سقوط شجرة معمرة، منوها في الوقت ذاته غلى ان الطواقم تعمل على ازالتها.

في غضون ذلك، أعلنت طواقم الإنقاذ في دفاع مدني عصيرة الشمالية أنها أمنت اسرة مؤلفة من اربع أشخاص تعطلت مركبتهم اثر غزارة الامطار في تل التفاح بنابلس.

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