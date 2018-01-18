فيديو: عبر "دنيا الوطن".. الوزير الحساينة يتعهد بتوفير شقة سكنية لمواطن برفح

فيديو: عبر "دنيا الوطن".. الوزير الحساينة يتعهد بتوفير شقة سكنية لمواطن برفح
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن
تعهد وزير الإسكان والأشغال العامة، مفيد الحساينة، مساء الخميس، بدراسة حالة المواطن محمد رضوان، والذي يسكن في خيمة بالشارع بمدينة رفح، وتقديم شقة سكنية له.

وقال الحساينة، في برنامج حوار خاص عبر تلفزيون "دنيا الوطن"، إن اللجنة ستعمل على دراسة حالة المواطن رضوان وتقديم شقة سكنية له، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد لله وسعي الوزارة للخدمة الجمهور الفلسطينية.

يذكر أن "دنيا الوطن" عرضت خلال برنامج لقاء خاص حالة المواطن رضوان، وذلك ضمن موضوعات الحلقة المتنوعة التي تناولت الإعمار والمشاريع السكنية.

فيديو: جانب من لقاء الوزير مفيد الحساينة مع تلفزيون "دنيا الوطن"
 

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