فيديو وصور.. ابن النفيس يتوج الفائز بمسابقة أميرة الصحة بفلسطين لعام 2017

فيديو وصور.. ابن النفيس يتوج الفائز بمسابقة أميرة الصحة بفلسطين لعام 2017
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
أعلن مركز ابن النفيس، اليوم الخميس، بالتعاون مع جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل، في صالة الشاليهات على شاطئ بحر غزة، عن الحاصلة بالمركز الأول ضمن مسابقة "أميرة الصحة لعام 2017"، خلال حفل شارك فيه عدد من الشخصيات الاعتبارية، وبعض من المؤسسات الداعمة لهذه المسابقة، وذلك لتعزيز العلاج بالأدوية الطبيعية والطب الشعبي.

وكانت الحاصلة على المركز الأول في المسابقة هي أنهار بدوان، بينما الحاصلة على المركز الثاني هي حنين صيدم، ومريم ياسين هي من حصلت على المركز الثالث، بالإضافة إلى جمانة صقر من مدينة القدس هي من حصلت على المركز الثالث مكرر.

بدوره قال د. محمود الشيخ على مدير المركز: إن أكثر من سبعة ألاف امرأة بادرت في المسابقة على مستوي فلسطين، حتى تمكنوا من تصفية (1400) امرأة، ومن ثم الانتقال للمرحلة الأخرى وانتقاء (500) امرأة، لافتاً إلى أن المسابقة بدأت بفكرة من سيدة فلسطينية، وتم قبولها.

وأكد أنه منذ اللحظات الأولى لانطلاق المركز، يهدف إلى تعزيز العودة للعلاج الطبيعي، والطب الشعبي، مؤكداً أن المؤسسة شجرة نابعة، وجزورها عميقة، وأن ثمارها يراه اليوم خلال الاحتفال بالمسابقة.

من جانبها، قالت ريم فرينة المدير التنفيذي لجمعية عايشه: إن الجمعية قدمت خدمات صحية ونفسية، ورعاية متقدمة ومتخصصة للنساء في المركز.

وأشارت ريم إلى أن الفكرة نبعت من الالتزام العالي من قبل المستفيدات لهذه المسابقة، والاصرار على تغيير واقعهم.

من جهتهم، وعبر الفائزات والمتسابقات بسعادتهم؛ للمشاركة في تلك المسابقة، وتحديهم واصرارهم للوصول بالوزن المثالي لهم.


 












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