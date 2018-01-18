إسرائيل تعتذر للأردن وتتعهد بتعويض ضحايا حادثي السفارة وزعيتر

رام الله - دنيا الوطن

قدّمت الحكومة الإسرائيلية أسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، وحادثة الشهيد رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية، وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة، والدكتور بشار الحمارنة، وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.



وأعلن الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية، وندمها الشديدين، إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز/ يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر، بحسب ما جاء على موقع (الغد).



وقال المومني: "إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان، مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".



وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الإسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية، مؤكدة حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحرصها الشديد على هذه العلاقة، وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات.



وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال المومني: "إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية لاسيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير، ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة، موضحاً أن الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض".